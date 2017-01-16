بوضياف.. قانون الصحة مؤجل إلى حين ولم يتم سحبه

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الاثنين من تيبازة أن قانون الصحة الجديد "مؤجل إلى حين ولم يتم سحبه أو إلغائه".

وأوضح الوزير نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية وعلى هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية تيبازة أنه "في الظرف الحالي لا يمكن عرضه على البرلمان بغرفتيه"، مؤكدا "عدم سحبه أو إلغائه بالنظر إلى أهمية القانون"، دون تحديد تاريخ عرضه أو تفاصيل أكثر. وأفاد في هذا السياق بأن القانون أخذ المسار الدستوري لأي قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء، واصفا إياه ب"المهم جدا بالنظر إلى مواكبته التطورات الحاصلة". كما إعتبر أن التأجيل "لن يضر بالقانون الذي يواكب تطورات المنظومة الصحية"، مستدلا في ذلك بمستشفى تيبازة الذي أشرف اليوم على تدشينه حيث قال "أنه يحتوي على أنظمة تسيير جديدة كالملف الطبي الإلكتروني وأنظمة الإعلام الآلي وهي خدمات يتحدث عليها القانون الجديد". وجدد التذكير بأهمية القانون الذي "لم يمس بمجانية الطب التي تستمد من فلسفة السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية"، مشيرا من جهة أخرى إلى أن كل "تغيير وتعديل يتطلب شجاعة لمواجهتها" قبل أن يؤكد أن "حب الجزائر في قلب كل واحد من الجزائريين بعيدا عن أية مزايدة". و كان قبلها الوزير قد أشرف رفقة والي تيبازة على تدشين مستشفى بسعة 130 سرير أنجز بمواصفات عالمية عصرية ويحتوي على سبع تخصصات هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية منها أمراض وجراحة القلب.