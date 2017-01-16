قرين يكشف أن هجمات القنوات الأجنبية للجزائر قضية دبلوماسية

أكد وزير الإتصال حميد قرين، اليوم الإثنين، أن هناك بعض القنوات الأجنبية هدفها اشعال نار الفتنة في الجزائر.

وقال قرين خلال الندوة التي أجراها في ولاية تلمسان حول تكوين وإعلام المواطن، أنه تم عقد مجلس وزراء مصغر للتباحث حول استراتيجية السب والشتم التي تمارسه بعض القنوات الأجنبية تجاه الجزائر، لأن هذه القضية حسبه أصبحت مشكل دبلوماسي. للإشارة عرفت الفترة الأخيرة ظهور بعض القنوات الأجنبية التي تتطاول على الجزائر هدفها إشعال نار الفتنة والبلبلة، علما أن الجزائر لا زالت تحافظ على أمنها واستقرارها.