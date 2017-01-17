زيتوني.. الديبلوماسية تواصل حوارها لاسترجاع جماجم الشهداء من فرنسا

قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إن "الحوار متواصل عبر القنوات الدبلوماسية" مع الجانب الفرنسي لاسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين الموجودة بمتحف الانسان بفرنسا .

وأوضح زيتوني للصحافة على هامش تكريم الفائزين بجائزة اول نوفمبر1954 في طبعتها لسنة 2016 بحضور وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة والأسرة أن "الجزائر وعن طريق قنواتها الدبلوماسية ما تزال تواصل الحوار لاسترجاع جماجم شهدائها" الموجودة بمتحف الانسان بفرنسا. وأضاف الوزير أن "عمل اللجان المشتركة هو الآخر مستمر فيما يخص ملفات الذاكرة كالأرشيف وضحايا التجارب النووية، ونأمل أن يأخذ كل ذي حق حقه".