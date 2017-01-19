بن غبريت ..اعداد برنامج لاستدراك الدروس الضائعة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة ،عن اعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات.

وأوضحت بن غبريت ، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية أن" استدراك الدروس لا يمثل اشكالا بالنسبة للقطاع".مشيرة، إلى انه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش الاسبوع الماضي الاتفاق على اعداد برنامج يسمح بتركيز الإهتمام خلال الثلاثي الثاني حول مرافقة المفتشين للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة. واضافت ان التأخر في الدروس متفاوت بين ولاية و اخرى و بين مؤسسة تربوية و اخرى. مجددة القول بأن الوزارة ، ستتخذ الاجراءات اللازمة خدمة لمصلحة التلاميذ. و اعتبرت الوزيرة ان الأساتذة بحكم وظيفتهم يعرفون كيف يتم استرجاع الدروس الضائعة. وبخصوص اللقاءات الثنائية التي شرعت فيها وزارة التربية يوم الثلاثاء الماضي وشهدت استقبال مكتب الإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين فأشارت بن غبريت ، ان المعيار في اختيار النقابات يعود للأقدمية" مجددة التأكيد بانها ستقوم باستقبال النقابات الأخرى خلال الاسابع القادمة . وافادت بن غبريت، أن اللقاءات الثنائية يشارك فيها إضافة الى مكتب النقابة مسؤولين على المستوى المركزي لا سيما الموارد البشرية و التكوين و المالية لحل المشاكل المطروحة. أما فيما يخص التصريحات الخاصة بتدني مستوى التعليم في الجزائر، فقالت الوزيرة ان القطاع مهتم بإجراء تحليل شامل للنتائج المحصل عليها على مستوى المؤسسات التربوية ومقارنة تطور هذه النتائج في كل مؤسسة سنويا لمعرفة ان كانت تحرز "تقدما او تراجعا.



