عمار غول يدعو إلى إعداد قوائم انتخابية تنافسية

دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر"تاج" عمارغول اليوم السبت بالجزائرالعاصمة رؤساء وأعضاء اللجان الولائية والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج المشرفة على قوائم الترشيحات الى اعداد قوائم انتخابية "تنافسية قوية متميزة تكون بمثابة نموذج يقتدى به الجميع ".

وأكد رئيس"تاج" في كلمة له في لقاء تقييمي وتشاوري مع هذه اللجان لشرح اللوائح المتعلقة بالترشحيات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة على ضرورة "اختيار مترشحين أكفاء يتميزون بالنزاهة والمصداقية والخبرة العالية والمكانة الهامة في المجتمع والتنوع في الاختصاصات ". وأوضح غول في هذا الاطار"يجب على هذه اللجان ان تعمل بجدية ونزاهة لاختيار الاحسن والاجدر لتمثيل الحزب بقوة في المجلس الشعبي الوطني". ويرى غول أن "اعداد قوائم متميزة تضم كفاءات سيساهم ذلك في كسب ثقة المواطنين للادلاء بأصواتهم بقوة لفائدة الحزب ". وذكر في سياق متصل أن حزبه "يمنح الاولوية للتشرح للشباب بنسبة 80 بالمئة وكذا للنعصر النسوي" مشيرا الى أن الترشح ضمن تشكيلته السياسية مفتوح للجميع دون استثناء شريطة أن يكون المترشح يتميز بالكفاءة العالية ". وحول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد دعا السيد غول الى ضرورة "اختيار الحوار الجاد والمسؤول وتنويع وسائط التواصل مع المواطنين لايجاد حلول ناجعة لانشغالاتهم". وقال رئيس "تاج" في هذا الاطار أن "اللجوء الى الحوارالجاد والهادئ يساهم لاشك في حلحلة الاشكالات المطروحة بعيدا عن اي جو مشحون ومضطرب قد يؤدي إلى تفجير الوضع". وشدد في هذا الشأن على ضرورة "الحفاظ على أمن واستقرار البلاد" لانه يعد كما قال --"خطا احمرا ولا يمكن تجاوزه ومكسبا بالنسبة للامة " . من جهة اخرى دعا رئيس تاج "جميع القطاعات المعنية والمجتمع المدني إلى ضرورة تعزيز وتكثيف العمل التضامني والتازري والجواري لمساعدة سكان المناطق النائية والمعزولة لتلبية احتياجاتهم الضرورية في ظل التقلبات الجوية الراهنة.