الداخلية.. تجنيد كافة إمكانيات الدولة لمواجهة كوارث التقلبات الجوية

أفاد مسؤول بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الثلاثاء، أنه تم تجنيد كافة امكانيات الدولة لمواجهة الوضع الناجم عن التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق شمال الوطن منذ عدة أيام.

وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية صرح حسان قاسيمي مسؤول المركز العملياتي لتسيير ومتابعة التقلبات الجوية على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أنه " منذ بداية هذه التقلبات يوم 10 جانفي الماضي تم تجنيد كافة امكانيات الدولة فيما دعا رئيس الجمهورية الجيش الوطني الشعبي إلى التدخل بالولايات التي مستها هذه الاضطرابات من أجل فك العزلة على بعض المناطق وتقديم المساعدة والدعم لسكانها". من جهة أخرى أوضح قاسيمي أن " جميع القطاعات المعنية تعمل على قدم وساق من أجل مواجهة الوضع مهما كانت الصعوبات" مضيفا أن السلطات العمومية " يتم اطلاعها في الوقت المناسب عن سير العمليات". كما أضاف يقول " نتابع الوضع باستمرار على مستوى الوزارة لمتابعة تطور الوضع" مشيرا إلى أنه ما بين 10 و 12 يناير المنصرم قام الدرك الوطني ب 2241" عملية ميدانية". وحسب قوله فانه " نتائج هذه التقلبات يتم احصاؤها و تقييمها فيما يتدخل كل قطاع لاصلاح الاختلالات والنقائص المسجلة". وبخصوص الخسائر البشرية التي خلفتها هذه التقلبات منذ 10 يناير المنصرم تأسف المسؤول لتسجيل " وفاة 5 أشخاص بعضهم جرفتهم مياه الأودية" مضيفا أن هذه الحصيلة " لا تخص الوفيات المرتبطة بحوادث المرور و استنشاق أحادي غاز احادي الكاربون".