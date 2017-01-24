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الدرك يسجل أزيد من 114 ألف مكالمة هاتفية منذ بداية العام الجاري

  • 24/01/2017
  • النهار أون لاين
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الدرك يسجل أزيد من 114 ألف مكالمة هاتفية منذ بداية العام الجاري تحميل الملف

سجلت مصالح الدرك الوطني من أوائل شهر جانفي إلى غاية 22 من نفس الشهر 114918 مكالمة هاتفية ليلا و نهارا حسبما افادت به ذات المصالح في بيان اليوم الثلاثاء.

وكشف ذات المصدر، أنه  تم تسجيل 1127 مكالمة هاتفية من أجل التبليغ عن حوادث المرور 13351 مكالمة هاتفية للتبليغ عن حالة الطرقات ومختلف الخدمات و 13351 مكالمة هاتفية للتبليغ عن الجرائم والتي تم معالجتها لاحقا من طرف الوحدات. أما فيما يخص الفضوليين فقد استقبل الرقم الأخضر 98434 مكالمة هاتفية تخص مختلف المجالات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : الدرك يسجل أزيد من 114 ألف مكالمة هاتفية منذ بداية العام الجاري
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