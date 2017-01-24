مشروع قانون يسمح لبعض المحبوسين باستكمال مدة العقوبة خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني

أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن مشروع قانون بصدد التحضير يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم خفيفة امكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني.

وأوضح الوزير بمناسبة تدشين مقر محكمة الدار البيضاء أنه "يجري اعداد مشروع قانون يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم خفيفة و ليست خطيرة بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية ما بين 6 أشهر الى سنة خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني".

وأضاف لوح أن هذه الاجراءات تأتي "تنفيذا لآليات العصرنة وتندرج في اطار الاصلاحات العميقة التى باشرها قطاع العدالة".

ومن جهة أخرى اشار الوزير أنه قد شرع في استعمال البطاقات المهنية الالكترونية لفائدة اطارات قطاع العدالة وذلك في اطار التقنيات الحديثة وتحسين الخدمة العمومية.