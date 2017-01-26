بدوي يجدّد تأكيده على إنشاء ولايات منتدبة جديدة بالهضاب العليا في 2017

جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التأكيد على أنّ إنشاء ولايات منتدبة جديدة بالهضاب العليا سيكون خلال السّنة الجارية، تنفيذا للإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بدوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني في رده على سؤال شفوي متعلق بمقاييس إحداث التقسيم الإداري الجديد أنّ إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا سيكون خلال هذه السنة 2017 وهو موضوع يندرج ضمن الإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 ماي 2014 .

وذكر أنّ هذه الإستراتيجية ترتكز على ثلاثة مراحل حيث تم الإنتهاء من المرحلة الاولى التي شرع فيها سنة 2015 وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة موزعة على 8 ولايات جنوبية بعد ان " استوفت جميع الشروط المادية والبشرية وهي تسير حاليا بصفة عادية". وبعد ان ذكر بدوي ان انشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا "نال حيزا كبيرا " من مناقشات اجتماع الوزراء في 28 ديسمبر الفارط ، و أوضح أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكد على تجسيد هذا المشروع خلال هذه السنة.

كما ألحّ الرّئيس بوتفليقة يضيف الوزير على ضرورة التكفّل بانشغالات مواطني مناطق الجنوب وتقديم الدّعم للمستثمرين من خلال منح تحفيزات ماليّة وتسهيلات إدارية لتنشيط الحركة التنموية بهذه المناطق. وأضاف في نفس الإطار أن إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا، سيحظى بنفس الإهتمام والحكومة حريصة على إجرائه وفق معايير تقريب الإدارة من المواطن مبرزا أنّ المرحلة الأولى من هذا التنظيم الإداري الجديد تمت بنجاح. من خلال تعبئة إمكانيات مادية وبشرية ومالية هائلة تجسد عزم الدولة في التكفل بانشغالات المواطن.