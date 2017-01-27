أويحي يعزي عائلة الوزير بختي بلعايب

قدم الأمين العام للتجمع الوطني أحمد أويحي تعازيه لعائلة وزير التجارة بختي بلعايب.

وكتب أويحي في منشور له على موع التواصل الإجتماعي الفايسبوك "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة التجمع الوطني الديموقراطي نبأ السيد بختي بلعايب"، وزر التجارة، عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني الديموقراطي". وجاء في تعزيته أيضا" وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد أحمد أويحي، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب الوطني وإطارات ومناضلي الحزب إلى أفراد عائلة الفقيد وإلى كافة أعضاء أسرة التجمع الوطني الديموقراطي، بأخلص عبارات التعازي والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان.