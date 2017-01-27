وزيرة التضامن تنعي الوزير الراحل بختي بلعايب

عقب وفاة وزير التجارة بختي بلعايب، مساء أمس الخميس، بعد إصابته بمرض عضال، تقدمت وزيرة التضامن والمرأة وقضايا الأسرة مونية مسلم، عبر قناة النهار بتعازيها لعائلة الفقيد متمنية أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وقالت مسلم أنها تعرفت على الراحل عند إلتحاقه بالطاقم الحكومي سنة 2015 ، مؤكدة أنه رجل ذو خبرة ورسم خريطة طريق للنهوض بالإقتصاد الوطني، كما كان مدافعا شرسا على المنتوج والإقتصاد الوطنيين، إضافة إلى حثه على نتويع الإقتصاد لكن إقتصاد جزائري أصيل ومنتوج وطني حتى يتم المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وأضافت الوزيرة أن الفقيد كان رجل دولة بمعنى الكلمة ومارس مهامه على أكمل وجه رغم معاناته مع المرض إلى آخر لحظات حياته.