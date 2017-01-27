قرين.. يعزي عائلة بختي بلعايب ويقول فقدت أخا وصديقا

قدّم وزير الإتصال حميد قرين تعازيه لعائلة الوزير الراحل بختي بلعايب، و قال قرين في إتصال مع قناة "النهار" أنه فقد أخ وصديق.

وكشف قرين أن وزير التجارة الراحل له صفات لا مثيل لها، مشيرا أن بلعايب كان ملتزم في أعماله خاصة وأنه كان من المعجبين برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال قرين أن وزير التجارة الراحل أنه كان نهيز وشجاع سياسيا، وأكد وزير الإتصال أن بختي بلعايب لم يكن من الناس الذين يوظفون الأشخاص بالمعريفة، كما أضاف قرين أن وزير التجارة الراحل من الأشخاص الذين وقفوا معه عندما فقد زوجته منذ قرابة العام والنصف.