حجار.. بلعايب قدم لنا درسا في الصبر والمثابرة

تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بأخلص تعازيه إثر المصاب الجلل الذي مس حكومة سلال بوفاة وزير التجارة بختي بلعايب.

وأكد حجار أن الراحل كان أخا وصديقا ومثال للمثابرة والدليل على ذلك أنه بقي يمارس مهامه مع الطاقم الحكومي إلى آخر لحظة بالرغم من الظروف الصحية التي كان يمر بها. وأضاف حجار أن الوزير الراحل كانبالرغم من تدهور حالته الصحية إلا أنه كان يحضر إجتماعات الحكومة واجتماعات مجلس الوزراء ويتدخل ويناقش ويقدم مشاريع بكل قوته.

وأشار الوزير أن الأطباء طلبوا منه الفقيد بختي بلعايب أن يرتاح إلا أنه رفض وفضل مواصلة مهامه بصفة عادية إلى آخر لحظة في حياته. وأدى الراحل واجبه على أكمل وجه وقدم للجميع درسا في الصبر والمثابرة.