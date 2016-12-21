بالفيديو.. إنزال نجم اليوتوب من طائرة أمريكية بسبب تكلمه بالعربية

أعلن الشاب الأمريكي يمني الأصل، آدم صالح، المدون المعروف على يوتوب، أنه أُنزل من على طائرة تابعة لشركة دلتا أيرلاينز، في لندن بسبب انزعاج ركابها، من حديثه باللغة العربية مع أمه. وقال صالح، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، اليوم، تحدثنا بلغة مختلفة في الطائرة فطردونا. كما أشار المواطن الأمريكي، في تغريدة أخرى، إلى أنه كان يتحدث، خلال هذا الحادث، مع والدته عبر الهاتف. وصور الشاب، البالغ 23 عاما من عمره، والذي يتابعه أكثر من مليوني و200 ألف شخص على موقع يوتوب، نفسه أثناء مغادرة الطائرة، ونشر الفيديو على موقع تويتر. ويظهر الشريط الشاب المذكور، وعددا من ركاب الطائرة، وهم يعارضون إخراجه، أما في مؤخرة الطائرة، حيث كان صالح جالسا قبل ذلك، فقد لوح له عدة أشخاص، بأيديهم، مودعين. ورد صالح على هؤلاء، بالقول أنتم عنصريون، أتحدث بلغة مختلفة فتقولون إنكم منزعجون، لا أصدق ما أرى. وتابع المواطن الأمريكي، وجهوا لي الشتيمة لكنني لم أرد بالمثل. وبعد مرور 3 ساعات على نشر الفيديو، تم تناقله على تويتر، أكثر من 200 الف مرة، فيما راج على الموقع وسم قاطعوا دلتا، في إشارة إلى الشركة، التي تمتلك الطائرة. وقال صالح، إنه تم تأخيره لساعات، تعرض خلالها لتفتيش أمني، مضيفا أنه تمكن من التوجه إلى نيويورك مع شركة أخرى، وأنه سيتوجه مباشرة لاستشارة محاميه. على خلفية، أصداء شديدة أثارها هذا الحادث، اضطرت الشركة إلى التعليق، ونشرت بيانا يبرر إخراج الشاب بسبب إثارته الإزعاج في المقصورة، ما دفع أكثر من عشرين راكبا إلى التعبير عن الضيق. وأكدت الشركة، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، من دون أي ذكر لمحادثة بالعربية، لكنها قالت إنها تأخذ المزاعم بالمعاملة العنصرية بصورة جدية.