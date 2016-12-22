شاهد.. للمرة الثانية شاب يركل فتاة بمركز تسوق في هولندا

تداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يركل إمرأة، داخل مركز تجاري في هولندا، مما أدى إلى وقوعها أرضا قبل أن يهرب من المكان ركل شاب امرأة، في مركز تجاري في هولندا، مما أدى إلى وقوعها أرضا قبل أن يهرب من المكان، ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في دولة أوروبية، خلال أسابيع قليلة. وأظهر الفيديو، الشاب وهو يسير خلف امرأة قبل أن يطير في الهواء ويركلها من الخلف، دون أي سبب. وشُوهد الرجل، هو يهرب من المكان في حين تم سماع صراخ المرأة، ولم يُعرف مدى إصابتها. وهذا هو الحادث الثاني، من نوعه في بلد أوروبي بعد قيام شاب يشرب الكحول، بركل امرأة تهبط على الدرج في مبنى في برلين، مما أدى إلى إصابتها بجروح وتم نقلها للمستشفى. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم اعتقال الشاب في حادث برلين، وهو بلغاري يدعى سفيتوسلاف ستويكوف، وعمره 27 عاماً.