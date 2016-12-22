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بالصور.. شاهد كيف خبأ مخدرات في أمعائه لتهريبها

  • 22/12/2016
  • الوكالات
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بالصور.. شاهد كيف خبأ مخدرات في أمعائه لتهريبها تحميل الملف

أحبطت الشرطة العمانية، محاولة غريبة من نوعها لتهريب مخدرات، إلى داخل السلطنة، من قبل وافد لجأ إلى حيلة مشابهة لمايحدث في أفلام السينما، من قصص قد تبدو غير واقعية. وذكرت شرطة عمان، أمس الأربعاء، أن الوافد ألقي عليه القبض في مطار السلطنة مسقط الدولي،  بعدما جرى كشف حمولة المخدرات التي كان يخبئها داخل أمعائه. وأوضحت الشرطة، أن الوافد آسيوي وتم إرساله إلى النيابة العامة، لإجراء مزيد من التحقيقات. وبثت الشرطة، صورًا بالأشعة تظهر، أكياس المخدرات الصغيرة داخل أمعاء الوافد.

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بالصور.. شاهد كيف خبأ مخدرات في أمعائه لتهريبها بالصور.. شاهد كيف خبأ مخدرات في أمعائه لتهريبها
موضوع : بالصور.. شاهد كيف خبأ مخدرات في أمعائه لتهريبها
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