تعرف على أول رائد فضاء مسلم في بريطانيا يسعى لتحقيق هذا الهدف

حسين مناور (25 عاما)، الذي سيصبح أول رائد فضاء مسلم في المملكة المتحدة من المقرر أن ينطلق من مدينة إلفورد بمقاطعة إسيكس في إنكلترا، إلى الفضاء عام 2018 بعد توديع الآلاف من المتسابقين الآخرين من أكثر من 90 دولة شاركوا في برنامج المواهب "النجم الصاعد" لوكالة كروغر كاون بلندن .

مناور، الشاعر والمسؤول عن جمع التبرعات لبعض الأعمال الخيرية، ومؤسس وكالته الإبداعية الخاصة، أهدى فوزه لكل من عانى من اضطرابات الصحة العقلية، وقال إن لديه مهمة كبيرة في الحياة.

وقال مناور لصحيفة الغارديان البريطانية: "لم يكن طموحي أبدا (الذهاب إلى الفضاء)، لكني شعرت بأنني لم أكن أساهم بما فيه الكفاية تجاه هذا العالم، وصلت لمرحلة اعتقدت فيها أننا ما زلنا عاجزين عن تقديم المزيد لهذا العالم بالعديد من الطرق المختلفة".

وأضاف: "عندما علمت بالمسابقة قلت: أعطوني الفرصة، ولنرى ما سيحدث، المسابقة بمثابة منصة بالنسبة لي لسبر أغوار بعض المشكلات، وهذا ما أرى أنه يجب أن تكون عليه مسابقةٌ كهذه، ما أثر في هو ضرورة أن تكون شخصاً ما ذا تأثير ليأخذك الناس على محمل الجد، وتترك أثراً في حياتهم".

ركزت كلمات مناور في مسابقة "النجم الصاعد" لوكالة كروغر كاون على الصحة العقلية؛ فبدءاً من أول فيديو له في المسابقة، حتى كلمته الأخيرة، ألقى مناور قصيدة حول الاكتئاب وإيذاء النفس، ورثى فيها نفسه قائلا: "أنا لم أُخلق لهذا الكوكب".