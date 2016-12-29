شاهد.. لاعب يستخدم السحر لإحراز هدف

أثار لاعب، في رواندا، جدلًا كبيرًا بعد قيامه باستخدام السحر، لتسجيل هدف في الدوري المحلي، الأمر الذي تسبب في شجار كبير خلال اللقاء. وكانت مباراة في الدوري الرواندي، جمعت موكورا فيكتوري أمام راين سبورتس، شهدت تقدم الأخير في النتيجة بهدف دون رد، ومع تواصل إهدار الفرص من جانب لاعبي فيكتوري، خاصة المهاجم موسى كامارا، الذي ارتطمت إحدى كراته في العارضة، ليقوم بوضع شيء في مرمى المنافس. وأظهرت اللقطات التلفزيونية، ركض حارس راين سبورتس، وبعض زملائه خلف مهاجم موكورا، في محاولة للاعتداء عليه، وذلك ظنا منهم أن ما وضعه كان شيئا مسحورا. وقرر حكم المباراة، إشهار بطاقة صفراء في وجه كامارا، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من تسجيل هدف التعادل لفريقه من كرة رأسية، وسط فرحة جنونية لنجاح خطته في إسكان الكرة شباك الفريق المنافس، اعتقادا منه أن السحر كان له دور في ذلك. وأحدثت هذه المباراة، جدلًا كبيرًا في رواندا، حسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، حتى أن فيادسيتي كاييرانغا، نائب رئيس الاتحاد الرواندي لكرة القدم، عقب على ما حدث، قائلًا بإنه لا يوجد قوانين تفرض عقوبات، على مستخدمي السحر في مباريات الكرة. وتابع، ليس لدينا أي قانون يعاقب على استخدام السحر، لأنه لا يوجد مكان في العالم يستطيع أن يثبت أن السحر يمكن أن يؤثر على نتيجة المباراة، ومع ذلك فإننا سنستخدم اللوائح الخاصة بالعنف، لتطبيقها على الأحداث التي شهدها اللقاء. وعلى ذلك قرر، الاتحاد الرواندي معاقبة أي لاعب يتم تورطه في أمور مشبوهة كهذه، بمبلغ 100 ألف فرنك رواندي. وإذا تورط ناد، في هذا الأمر سيتم اعتباره مهزوما بالإضافة لتغريمه 2.9 مليون فرنك رواندي، بما يعادل 2890 جنيه استرليني. يذكر، أن مباراة موكورا فيكتوري ورايون سبورت، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.