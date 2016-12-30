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بالصور .. وفاة الفتاة رحمة التي قضت حياتها في وعاء بلاستيك

  • 30/12/2016
  • النهار أون لاين
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بالصور .. وفاة الفتاة رحمة التي قضت حياتها في وعاء بلاستيك تحميل الملف

قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن الفتاة النيجيرية، رحمة هارونا، التي قضت حياتها في وعاء من البلاستيك، توفيت.
وذكرت الجريدة أن الصحفي النيجيري ساني مايكاتانغا أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الشابة التي اشتهرت بعدما انتشرت صورها سابقا.
وتوقفت أطراف عن النمو بعد ستة أشهر فقط من ولادتها، أمضت الفتاة النيجيرية معظم سنوات حياتها في وعاء بلاستيكي اعتادت الجلوس فيه، لتتنقل مع عائلتها في قرية فقيرة شمال نيجيريا، إلا أنها استسلمت قبل أيام للموت، بعد 19 عاما من المرض والمعاناة
وقالت والدة رحمة إن ابنتها تعلمت قبل ستة أشهر كيفية الجلوس، لكنها عجزت عن تعلم الزحف، مشيرة إلى أن مشكلة ابنتها بدأت بحمى وآلام في المعدة، انتقلت لاحقا إلى أطرافها، وأصبحت عاجزة عن تحريكها.

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بالصور .. وفاة الفتاة رحمة التي قضت حياتها في وعاء بلاستيك بالصور .. وفاة الفتاة رحمة التي قضت حياتها في وعاء بلاستيك بالصور .. وفاة الفتاة رحمة التي قضت حياتها في وعاء بلاستيك بالصور .. وفاة الفتاة رحمة التي قضت حياتها في وعاء بلاستيك
موضوع : بالصور .. وفاة الفتاة رحمة التي قضت حياتها في وعاء بلاستيك
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