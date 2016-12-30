بالصور والفيديو.. طيار مخمور كان على وشك الإقلاع بطائرة من 154 راكبًا

تداول نشطاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطيار إندونيسي مخمور أوشك على الإقلاع بطائرة تحمل 154 راكبًا. أوقفت شركة طيران إندونيسية، طيارا عن العمل، بعد أن تبين لدى وصوله للمطار بأنه مخمور، وكان على وشك الإقلاع بطائرة على متنها 154 راكبا. وأظهر فيديو، القائد ، تيداك بورنا، الطيار في شركة سيتي لينك، الإندونيسية، وهو يترنح ويتعثر ويسقط أمتعته عدة مرات، أثناء دخوله نقطة التفتيش في مطار سورابايا في جزيرة جاوة إندونيسية. وبحسب صحف إندونيسية، فإن الطيار واصل سيره بعد ذلك وهو يترنح حتى وصوله إلى مقصورة الطائرة، قبل أن يتم إنزاله في آخر لحظة واستبداله بطيار آخر. وقالت صحيفة، جاكارتا بوست الإندونيسية، إن المسافرين لفتوا انتباه السلطات بشأن الطيار، بعد أن لاحظوا تلعثمه عدة مرات، وهو يعلن تفاصيل الرحلة عبر الميكروفون، مشيرة إلى أن الطائرة كان على متنها 154 مسافرا، وكانت في رحلة داخلية. ونقلت عن رئيس سيتي لينك، البرت برهان قوله، إن الشركة جدية بشأن التعامل مع هذه المشكلة، وقد تم إيقاف الطيار عن العمل حتى انتهاء التحقيقات.