بالفيديو .. شرطي يوقف سائقا وصديقته لسبب غير متوقع

في باديء الأمر، يبدو أن الأمر يتعلق برصد مخالفة، إلا أن نهاية المشهد غير متوقعة. إذ قام شرطي مرور بتوقيف سائق كان رفقة صديقته، موهِما هذه الأخيرة بأن رفيقها مبحوث عنه .

إذ أمر الشرطي من الفتاة الوقوف جانبا، وطلب من السائق أن ينحني على ركبتيه، تحت أنظار صديقته القلقة.

وبعد لحظات، أخرج السائق خاتما من جيبه طالبا يد صديقته، التي أدركت أن خطيبها كان قد اتفق مع الشرطي لتحظير مفاجأة لها.