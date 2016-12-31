الرئيسية حديث الشبكة بالفيديو .. شرطي يوقف سائقا وصديقته لسبب غير متوقع

بالفيديو .. شرطي يوقف سائقا وصديقته لسبب غير متوقع

  • 31/12/2016
  • النهار أون لاين
  • 18044
  • 0
بالفيديو .. شرطي يوقف سائقا وصديقته لسبب غير متوقع تحميل الملف

في باديء الأمر، يبدو أن الأمر يتعلق برصد مخالفة، إلا أن نهاية المشهد غير متوقعة. إذ قام شرطي مرور بتوقيف سائق كان رفقة صديقته، موهِما هذه الأخيرة بأن رفيقها مبحوث عنه .

إذ أمر الشرطي من الفتاة الوقوف جانبا، وطلب من السائق أن ينحني على ركبتيه، تحت أنظار صديقته القلقة.

وبعد لحظات، أخرج السائق خاتما من جيبه طالبا يد صديقته، التي أدركت أن خطيبها كان قد اتفق مع الشرطي لتحظير مفاجأة لها.


Dailymotion

بالفيديو .. شرطي يوقف سائقا وصديقته لسبب غير متوقع by Ennahar
موضوع : بالفيديو .. شرطي يوقف سائقا وصديقته لسبب غير متوقع
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: