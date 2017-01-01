ذوبان 3 ملايين كليومتر من ثلج القطب الشمالى خلال ديسمبر

كشف فريق من العلماء الأمريكيين عن ذوبان طبقات الجليد الساحلى بالقطب الشمالي، الذى شهد تراجعا بواقع 3 ملايين كيلومتر خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأضافت الدراسة التي أجراها علماء أمريكيون برئاسة أكسل شواينجر مديرمركز العلوم القطبية فى جامعة "واشنطن" الأمريكية أن التدهور الملموس في طبقات الثلج يرجع إلى ظاهرة طارئة وبداية لظاهرة انخفاض طبقات الجليد الذى يجب أن نتوقع حدوثه بسبب ارتفاع درجات حرارة المناخ.

وأوضح الفريق العلمى أن ذوبان الجليد الساحلى فى القطب الشمالى كان متوقعا طبقا للدراسات التى أجريت فى عام 2016، بسبب تضاعف معدلات انبعاث غاز الصوبات مشيرين إلى أن أول صيف سيمر بدون جليد ساحلى سيأتى فى نهاية القرن الحادى والعشرين أما ما تم رصده حاليا من تراجع مستويات الجليد الساحلى سيواصل ارتفاعه بحلول منتصف القرن الحالى ، حيث تشهد المساحات البيضاء، منذ 30 عاما، تراجعا بشكل سريع، سواء ناحية المساحة أو الحجم .