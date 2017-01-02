تعرف على أقوى سيدات العرب في قائمة فوربس لعام 2016

سيطرت سيدات خليجيات على قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى السيدات العربيات في عام 2016، والمستندة إلى ريادة المرأة في العالم العربي في مجالات المال والأعمال ومراكز القرار.

وحلت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان في المركز الأول بالقائمة التي تصدرها مجلة فوربس لأقوى سيدات العرب.

وقالت صحيفة عكاظ الأحد ، إن المرأة السعودية فرضت حضورها بتزعمها القائمة حين جاءت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان على رأسها في المركز الأول كأقوى سيدة عربية، بحسب فوربس، نتيجة دورها المهم والقيادي في نجاح الاستثمارات الخاصة وتفاعلها مع المجتمع، عبر ترؤسها إحدى أكبر المجموعات العائلية في المملكة والتي يعمل تحت إدارتها ما يزيد على 400 شركة.

فيما حلت المصرية لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري ثانية في ترتيب القائمة، قبل الإماراتيتين رجاء عيسى القرق، وفاطمة الجابر اللتين حلتا في المرتبتين الثالثة والرابعة، فالقطرية الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني خامسة، والكويتيتان مها الغنيم وشيخة البحر، والبحرينية منى المؤيد. وحلت المغربية نزهة حياة تاسعة والعراقية خولة الأسدي في المرتبة العاشرة.