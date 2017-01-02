بالفيديو أبو سن يعود إلى محادثة كريستينا وفق ضوابط جديدة ويأمرها بتغطية شعرها

عاد الشاب السعودي الشهير "أبو سن" ، لمحادثة الحسناء الأمريكية كريستينا بعد أشهر من سجنه الذي أثار جدلا واسعا داخل المملكة السّعودية وخارجها.

وتمّت محادثة أبوسن لكريستينا وفق ضوابط جديدة، يبدو أنه تعلمها من السجن، فقد طلب من الفتاة الأمريكية تغطية شعرها بالكامل كما التزم بغض بصره أثناء تحركات كريستينا التي قد تكشف أجزاء من جسدها.ورحبت كريستينا وأبوسن ببعضهما ترحيبا حارا، بعد أشهر من "الفراق". وكان "أبو سن" أعلن توبته عما نشره من مقاطع مصورة وهو يحادث كرستينا. وقال أبو سن فور خروجه من السجن قبل أشهر: "خلاص توبة.. ما عاد في فلة خلاص".