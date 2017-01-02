الجوع يدفع شخصا إلى قتل طفلة صغيرة وتقطيع جتثها وحرقها

قتل مواطن أمريكي طفلة صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد أن وجه لها عدة طعنات بسكين ثم قطع جثتها ورماها في النار بسبب أنه كان جائعا.

وأوضح موقع " إم إس إن" الامريكي، أن الجاني المدعو توماس ماكيلا ويبلغ 25 عاما، خلال مثوله أمام المحكمة في منطقة إنغهام، قال: أنه ضرب الطفلة الصغيرة ثم جلس عليها وطعنها في الصدر، خلال شهر نوفمبر الماضي، مضيفا أنه قطع جثتها ووضعها في بطانية وصب عليها الكحول ثم رماها في النار. ومن جهتها، وجهة له المحكمة تهما بالقتل العمد وإساءة معاملة الأطفال والحرق.