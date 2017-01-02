آيفون ينقذ أمريكي من موت محقق في هجوم اسطنبول الدامي

استطاع رعية أمريكي، أن ينجومن موت محقق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليلي في مدينة اسطنبول التركية، بفضل هاتف نقال نت نوع آيفون الذي كان في جيب سرواله.

وفي الوقت الذي كان فيه "جاكوب راك" صاحب 35 عاما، يحتفل بحلول السنة الجديدة في ملهى "رينا" الذي استهدفه هجوم إرهابي تلقى رصاصة في ساقه لكن لحسن حظه اصطدمت بهاتفه.

ونقل موقع "دايلي ميل" أن الأطباء أكدوا لولا وجود الهاتف في جيبه لكان من الممكن أن تتسبب الرصاصة في قطع شريان رئيسي في الساق، مما قد يؤدي إلى موته.

ويذكر أن الهجوم استهدف ملهى ليلي بمدينة اسطنبول ليلة السبت أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، أغلبهم أجانب، فيما أعلن التنظيم الإرهابي داعش مسؤوليته عن الهجوم.