ولادة توأمين في عامين مختلفين

ولد 4 توائم في عامين مختلفين، مطلع الأسبوع، فيما احتفل آباء وأمهات في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا، بولادة أطفالهم في عامي 2016 و2017. ونقلت صحيفة سان دييجو يونيون تريبون، عن متحدثة باسم مستشفى شارب ماري بيرش، في سان دييجو القول، إن سكارليت آني وُلدت الساعة 11:56 دقيقة مساء، عشية العام الجديد بينما خرجت شقيقتها فرجينيا روز، إلى العالم في منتصف الليل. ورفضت المتحدثة، الكشف عن اسم عائلة الطفلتين، بناء على طلب الوالدين احترامًا للخصوصية.وفي جلينديل بأريزونا، وضعت هولي شاي، ابنها سوير الساعة 11:51 مساء يوم السبت، في مستشفى مركز ثاندر بيرد الطبي، بينما ولد شقيقه إيفريت على الساعة 12:01 الأحد.