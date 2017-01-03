هذه هي النصيحة التي قدمها الجزائريون للمخربين والمحرضين على الفايسبوك

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي نصيحة على شكل عبارة "أحرق بلدك من أجل الطعام وستناله مجانا في مخيمات اللاجئين"، بعد الإحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن أمس الإثنين ضد قانون المالية 2017.

وقد دعا رواد الفايسبوك إلى الكف عن العنف والتخريب والنهب والسطو على الأملاك العمومية، من قبل شبان تحركهم أطراف مجهولة. وحسب النشطاء، فإن عبارة "أحرق بلدك من أجل الطعام وستناله مجانا في مخيمات اللاجئين"، قد جاءت في سياق الرد على المزاعم التي تردد بأن تلك الاحتجاجات وعمليات التخريب قد كانت بسبب تردي القدرة الشرائية للجزائريين وإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة.