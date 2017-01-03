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هذه هي النصيحة التي قدمها الجزائريون للمخربين والمحرضين على الفايسبوك

  • 03/01/2017
  • النهار اون لاين
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هذه هي النصيحة التي قدمها الجزائريون للمخربين والمحرضين على الفايسبوك تحميل الملف

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي نصيحة على شكل عبارة "أحرق بلدك من أجل الطعام وستناله مجانا في مخيمات اللاجئين"، بعد الإحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن أمس الإثنين ضد قانون المالية 2017.

وقد دعا رواد الفايسبوك إلى الكف عن العنف والتخريب والنهب والسطو على الأملاك العمومية، من قبل شبان تحركهم أطراف مجهولة. وحسب النشطاء، فإن عبارة "أحرق بلدك من أجل الطعام وستناله مجانا في مخيمات اللاجئين"، قد جاءت في سياق الرد على المزاعم التي تردد بأن تلك الاحتجاجات وعمليات التخريب قد كانت بسبب تردي القدرة الشرائية للجزائريين وإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة.

موضوع : هذه هي النصيحة التي قدمها الجزائريون للمخربين والمحرضين على الفايسبوك
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(7 )

تعقيب
الشعب
2017/01/03
..............عندنا بلاد وحدة وعمرها مارح تتبدل.....................
.............الخبز اليابس والماء...............ونامو مهنيين وبلادنا بامن وولادنا يكبرو ويلعبو في امن وسلام
بركات علينا سنوات الارهاب لي عمرنا ما رح ننسوها ................
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2017/01/03
كل شعوب العالم تسكن اوطانها الا الجزائر تسكن شعبها
........فلاداعي لتشويش يا غربان الشر..............
0
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3 abderrazak deutschland 2017/01/03
المتضرر الاول و الخير من كل هذا هي الجزائر فلا يجب على الشباب ان ينساقو الى الاطراف التي تريد الدمارللجزائر بدون ان ننسى ان الشعب الجزئري قد عايش الدمار من قبل
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algerien
2017/01/03
ahmadou allah ya djazairienne antoum khair min ghairikoum min koul el bouldaine el arabia antoum taikouloun ya talbassoum bi mallaine wa arassoukoum tabdir rabi hassebkoum alih aynou badakoum khir
0
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5 redouane france 2017/01/03
c est l etat algerien et chiata qui dit ca car il a peur de ca chaise wa barakate ma tkadbou ala nasse maintenent c est claire journal des chiatas pas journal du peuple regardez combien de ligne le journal a ecrit sur le probleme tandis que pour l etat et les autres 2, pages 3 pages hasbia allah wa naama al wakil
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6 جزائري حر الجزائر 2017/01/03
يجب نشر الحقيقة كاملة يا قناة النهار!
المواقع التي نشرت هذه العبارات هي مواقع سلفية، مثل "الفاضح لرافضة الجزائر" و"منتديات التصفية والتربية".
فنتبه أيها القاريئ
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7 شايم محمد algeria 2017/01/03
انه السلام يحب اللسلام فالنعش في سلام
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  • عريض
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