متجر أمريكي يثير غضب المسلمين بسبب لافتة

يتعرض محل للمواد الغذائية في ولاية نيومكسيكو الأمريكية لانتقادات حادة، بسبب تعليقه لافتات مناهضة للمسلمين على واجهته، من بينها "أوباما وغيره من المسلمين غير مرحب بهم هنا".

يقع المتجر في بلدة مايهيل الصغيرة على بعد 265 كلم جنوب شرق البوكيركي، ويعلق مثل هذه اللافتات منذ سنين، إلا أنه تعرض للانتقادات بعد أن رصد أحد زوار المنطقة الأمر وأبلغ محطة تلفزيونية.

قال أحد العمال أن صاحب المتجر استهدف الرئيس باراك أوباما وغيره من الشخصيات العامة، وباع لافتات مشابهة للزبائن. وكتب على إحدى اللافتات "اقتلوا أوباما" بأحرف كبيرة مع كلمة "كير" بأحرف صغيرة، في إشارة إلى برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية.

وأثارت اللافتات عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا العديدون إلى مقاطعة المتجر، بينما دافع آخرون عن صاحبه وحقه في حرية التعبير.

وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بيانا دعا فيه صاحب المتجر إلى إزالة اللافتات. وقال المتحدث باسم المجلس، إبراهيم هوبر: "رغم أن للجميع حق التعبير الحر، وحتى التعبير المسيء، إلا أننا ندعو صاحب المتجر إلى إزالة اللافتة، احتراما ومن أجل وحدة شعبنا، في وقت تتزايد فيه الانقسامات".