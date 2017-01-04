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بالفيديو.. صاعقة تحوّل نزهة فتاة على الشاطئ إلى مأساة

  • 04/01/2017
  • النهار أون لاين
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بالفيديو.. صاعقة تحوّل نزهة فتاة على الشاطئ إلى مأساة تحميل الملف

أظهر مقطع فيديو صورا صادمة لشابة في مقتبل العمر تتعرض لصعقة برق، وهي تتمشى على الشاطئ في جو ممطر .

وسقطت تالين كامبوس، البالغة من العمر 25 عاما، على الفور، إثر إصابتها بالصعقة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاءفي شاطئ برايا دي سونهو، في منطقة إيتاناييم قرب مدينة ساو باولو البرازيلية.ونشر أصدقاء الضحيّة، على موقع فيسبوك، أدعية تتمنى لها التماثل سريعا للشفاء، بعد الإصابة المرعبة، وذكر موقع "غلوبو" البرازيلي أن الشابّة المصابة جرى نقلها في وضع حرج جدا إلى قسم الطوارئ في مستشفى في منطقة غوارلوس.

 

 


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موضوع : بالفيديو.. صاعقة تحوّل نزهة فتاة على الشاطئ إلى مأساة
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