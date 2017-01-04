بالفيديو شاهد معاناة سيارات الإسعاف في الطرقات الجزائرية

بالصور .. القبض على المشتبه الرئيسي في تفجير الكنيسة البطرسية في مصر

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، إلقاء القبض على شخص يشتبه في أنه من العناصر الرئيسية، المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة،