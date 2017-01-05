شاهد.. 4 أشخاص يعتدون على معاق ذهنيًا وينشرون الفيديو

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على 4 أشخاص، في مدينة شيكاغو، على خلفية بث مقطع فيديو على الإنترنت، يظهر الاعتداء على شاب يبلغ من العمر 18 عاما. ويظهر الفيديو، رجلين وامرأتين، يهددون ويسيئون ويسبون الضحية بينما هو مقيد في أحد الأركان، وتردد أن أحد المشتبه بهم يعرف الضحية. وذكرت الشرطة، أن الاعتقالات تأتي بعد بث فيديو مباشر على موقع فيسبوك، لهجوم استهدف المراهق الذي يعاني من مشكلات ذهنية. وتعتقد الشرطة أن الضحية، الذي تم العثور عليه لاحقا يهيم على وجهه في أحد الشوارع، ظل محتجزا لدى المجوعة لـ24 ساعة، وذكروا أنه مصاب بصدمة، ويعالج حاليا بأحد المستشفيات.