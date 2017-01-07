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بالفيديو.. المعنى الحقيقي لمقولة "نحن قادمون أيها اليابانيون"

  • 07/01/2017
  • النهار اون لاين
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بالفيديو.. المعنى الحقيقي لمقولة "نحن قادمون أيها اليابانيون" تحميل الملف

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لشخص جزائري ابتكر طريقة جديدة لرفع مواد البناء في ورشة بدون مشقة.

 وتعَد الفكرة من ابتكار جزائري 100  % حيث تعوض البكرة التقليدية. وبدا أن المقطع صور في إحدى الولايات الشرقية بالبلاد، حيث قام شخص بإبتكار فكرة جديدة تسمح للبنائين برفع مواد البناء بدون اللجوء إلى البكرة، وتتجلى هذه الفكرة في ربط العجلة الخلفية للمركبة بحبل، وقال مصور الفيديو "عليهم تكريم صاحب الفكرة وتقديم له شهادة الدكتور". 


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موضوع : بالفيديو.. المعنى الحقيقي لمقولة "نحن قادمون أيها اليابانيون"
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(1 )

تعقيب

2017/01/07
هههههه انتظرو ليه لليابلنيون
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

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