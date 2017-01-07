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جبل جليدي ينفصل عن القطب الجنوبي فما الّذي سيحدث للعالم

  • 07/01/2017
  • النهار أون لاين
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جبل جليدي ينفصل عن القطب الجنوبي فما الّذي سيحدث للعالم تحميل الملف

يتّجه جبل جليدي هائل يقترب من حجم ولاية ديلاوير الأمريكية للانفصال عن القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، وقال علماء إن صدعا كان يتسع ببطء في السنوات الماضية عبر الجرف الجليدي "لارسن سي" في شبه جزيرة أنتاركتيكا اتسع فجأة الشهر الماضي وزاد طوله بنحو 18 كيلومترا.

وأضافوا أن طول الصدع يبلغ الآن 80 كيلومترا ولم يتبق سوى 20 كيلومترا فقط على انفصاله عن القارة القطبية الجنوبية، وذكر العلماء في جامعة سوانسي في ويلز في بيان "الجرف الجليدي لارسن سي في أنتاركتيكا يتجه لفصل منطقة مساحتها أكثر من 5000 كيلومتر مربع بعد زيادة كبيرة في صدع."

وسيغيّر هذا الإنفصال بشكل أساسي المنظر الطبيعي لشبه جزيرة " أنتاركتيكا"، ويخشى علماء من أنّ فقدان الجروف الجليدية حول القارة المتجمّدة سيسمح لمياه الأنهار الجليدية بالإنزلاق على نحو أسرع باتجاه البحر مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بفعل الإحتباس الحراري، الأمر الذي سيزيد مناسيب المياه في البحار حول العالم.

 

موضوع : جبل جليدي ينفصل عن القطب الجنوبي فما الّذي سيحدث للعالم
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