بالفيديو..عرض لايصدّق لطيور راقصة في السماء

التُقط شريط فيديو مذهل يوضّح تحليق سرب من الطّيور بانسجام رائع لتشكل أنماطا مختلفة مثيرة للإعجاب.

وتظهر لقطات الفيديو الّذي سربا من طيور الزرزور وهي تحلق بتناغم ، ضمن أنماط غريبة وتغيّرات سريعة لتشكّل ظاهرة رائعة. والتّنظيم الجماعي المذهل لها وكأنّها تؤدّي رقصة جويّة، مكوّنة أشكالا رائعة في السّماء تبهر بصر الناظر إليها.وعبّر مستخدمو الإنترنت عن إعجابهم بهذه الظاهرة الغريبة من خلال مواقع التّواصل الإجتماعي، ولم يتمّ تحديد موقع التقاط تلك المشاهد، إلاّ أنّ البعض أرجعوا تصويره في إسبانيا.ويذكر أنّ، الحركات الرّاقصة لطيور الزرزور ما تزال غامضة بالنّسبة للعلماء، ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أن كل طير ضمن السّرب يقوم بتغيير حركاته بالتنسيق مع 6 أو 7 طيور محيطة به، لتغيير الإتجاهات بطرق مختلفة وسرعات متفاوتة.