شاهد.. لصان يعتديان على صاحب محل

تداول نشطاء، على موقع التواصل، فيديو لصاحب محل المواد الغدائية تعرض إلى إعتداء من قبل لصيْن قاما بالهجوم عليه وتهديده بالسعودية. تعرض صاحب محل المواد الغدائية، في حي النسيم بالسعودية، لاعتداء عنيف من قبل لصيْن قاما بالهجوم عليه وتهديده، من أجل سرقة صندوق النقود. وأظهر مقطع فيديو، سجلته كاميرا المراقبة، داخل البقالة، لحظة دخول اللصين وظهور وجه أحدهما بوضوح. وكان اللص المفضوح يحمل بيده عصاً، وبادر بضرب البائع مباشرة عند دخوله. واستجاب البائع، للتهديد خوفاً على حياته، وابتعد عن مكان صندوق النقود، ليقوم اللص الثاني بدوره بالاستيلاء، على المبالغ المالية التي بداخله.