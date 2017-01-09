بالفيديو.. فتاة تخلع الحجاب في بث مباشر

بثت الناشطة السورية المثيرة للجدل "جود عقاد" المقيمة في السويد مقطع فيديو مباشر خلعت خلاله الحجاب أمام متابعيها معلنة تخليها عنه، مثيرة العديد من الانتقادات.

وقالت عقاد، إنها تحترم الحجاب وتدافع عن المحجبات إلا أنه يتعارض مع عملها في مجال الإعلام والصحافة، حيث زعمت أنها عانت من الحجاب في أيام اللجوء الأولى لها في السويد.

كما أوضحت أن النساء في أسرتها محجبات ولا مشكلة لها معه معتبرة قرار خلعه في عيد ميلادها الـ27 وخلعته في الشارع لكنها كانت تلبسه خلال المقاطع التي تظهر فيها على مواقع التواصل.

وتسببت جود عقاد في إثارة موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لقرارها بخلع الحجاب مهاجمين ما فعلته.