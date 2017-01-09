الصين تشرع في صنع سفينة التايتنيك 2

انطلقت الصين خلال هذا الأسبوع في انجاز نسخة طبق الأصل لسفينة تيتانيك المنكوبة، في مقاطعة تبعُد عن البحر 1200 كيلومتراً، ويشير مخطط انجازالسفينة بأن طولها سيبلغ 269 متراً ، وعرضها 28 متراً، وستتمتع بكافة المرافق التي وُجدت على سطح السفينة الأصلية، من قاعة الاحتفالات، مروراً بالغرف، ووصولاً إلى بركة السباحة. ومن المتوقع أن تصل كلفة المشروع إلى 145 مليون دولار تقريباً. ومن المثير للاهتمام أن الغرض من إعادة بناء هذه السفينة هو ليس التنقل في البحار والمحيطات، بل تشجيع السياحة في مقاطعة سيتشوان غير الساحلية، عن طريق صفها بالقرب من نهر تشي جيانغ ،وتطلب التخطيط للمشروع أكثر من سنتين، وبدأ العمل عليه هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرته صحيفة China Daily. وبحسب سو شاوجون، وهو أحد الممولين، استغرق جمع المخططات الأصلية للسفينة سنوات عدة.