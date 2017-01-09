بالفيديو.. 16 عملية جراحية للرجل الشجرة لإستعادة حياته الطبيعية

نجح الأطباء في بنغلادش، بمعالجة مواطن كان يطلق عليه اسم الرجل الشجرة، بسبب إصابته بأورام ضخمة بيديه وساقيه تشبه أغصان الشجر، وذلك بعد إخضاعه لـ 16 عملية جراحية، لإزالة ما يقارب 5 كيلو من تلك الأورام. وقال الأطباء، في مستشفى كلية داكا في العاصمة البنغالية، إن حالة أبو الباجاندار، البالغ من العمر 27 عامًا، هي إحدى 4 حالات مماثلة في العالم، وأنه مرض وراثي ينتج عن خلل في الجينات مما يؤدي إلى الإصابة ب تآليل عملاقة. وبدأ الأطباء بعلاج، أبو الباجاندار، منذ نحو سنة، بعد أن نُشرت صوره في الصحف المحلية والعالمية، وأطلق عليه لقب الرجل الشجرة. وقالت الدكتورة سامانتا لال سين، منسقة جراحة التجميل في المستشفى، إن شفاء أبو الباجاندار، هو علامة فارقة في تاريخ العلوم الطبية، قمنا بإجراء 16 عملية جراحية له بهدف إزالة الأورام والتآليل، وأصبحت يداه وساقاه الآن بحالة جيدة، وسيتم إخراجه من المستشفى بعد نحو شهر لإجراء عمليتين بسيطتين أخريين. من جانبه، قال أبو الباجاندار، وهو سائق دراجة تاكسي تُعرف بالركشة، لم أتوقع أبدًا أن أشفى من هذا المرض، وأن أكون قادرًا على حمل طفلتي الصغيرة بيدي، أشعر الآن بأنني أفضل بكثير، وأستطيع أن أضم طفلتي وألهو معها، لا أستطيع الانتظار الآن حتى أخرج من المستشفى وأعود للبيت.