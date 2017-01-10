حفرة تبتلع سيّارتين في مدينة فيلادلفيا الأمريكية

ظهرت حفرة في شارع بمدينة فيلادلفيا الأمريكية بشكل مفاجئ لتبتلع سيارتين، لكنّها أصغر نسبيا.

وقالت دائرة المياه في مدينة فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا، إنّ كسرا في خط المياه الرئيسي تسبب في حفرة بأحد الشوارع عند تقاطع فيشتاون بالمدينة، كانت كبيرة بما يكفي لابتلاع سيارتين. وظهرت الحفرة التي وصلت مساحتها 30 مترا وعمقها 10 أمتار ، حدثت عندما انهار جزء من شارع إيست بوسطن عقب حدوث كسر في خط المياه في الفترة ما بين التاسعة صباحا وحتى العاشرة صباح الأحد.

وابتلعت الحفرة إحدى السيّارات، فيما تأرجحت الأخرى على حافّتها، وجراء هذه الحفرة انقطعت المياه عن 20 منزلا في المربّع السكني، فيما تم وقف خدمة الغاز عن 6 مناطق سكنية كإجراء احترازي.