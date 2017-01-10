بالصوروالفيديو.. بهذه الطريقة أخفي مصنعًا ضخمًا للمخدرات

ألقت السلطات البريطانية، في مقاطعة ستافورد شاير، القبض على ريموند نيكولز 64 عامًا، والذي كان عضوًا في عصابة أخفت قنّبا بقيمة 1.2 مليون دولار، داخل مصنع، تمّ تمويهه بأكوام القش، واعترف الرجل بأنه يقوم بزراعة وإنتاج القنّب، بغرض الاتجار فيه. وبحسب، صحيفة ميرور البريطانية، من المرجح أن ريموند مريض بالسرطان، إذ تم الإفراج عنه بكفالة لأسباب طبية، لكنه سيَمثُل أمام المحكمة في وقت لاحق، ليتم الحُكم عليه. واستمعت محكمة ستافورد، الملكية إلى ملابسات الاعتقال في مارس الماضي، إذ عثر المحققون أثناء بحثهم على كميات كبيرة من القنّب، بالإضافة إلى الآلاف من النقود ومجموعة من الغرف السرية، التي كانت مخفاهة تمامًا بأكوام القش، لكنها احتوت على المئات من النبتات. وقدّر علماء الطب الشرعي، أن كمية النباتات المضبوطة يمكنها إنتاج ما يقرب من 60.5 كيلو غرام من القُنّب، الجاهز للاستعمال سنويًا، والتي تبلغ قيمتها بأسعار الشارع حوالي 529 ألف دولار. وتوصل المحققون، إلى أن هذا المصنع يعمل على الأقل منذ عامين، بالإضافة إلى أنهم كانوا يخططون لتوسيع تجارتهم، عن طريق بناء المزيد من الغرف. واعترف، عضوا العصابة الآخران، وهما إيان لوك 63 عاما، ومارتن يونغ 51 عاما، بالجريمة، إذ حُكِم على الأول بسنتين وثلاثة أشهر، وعلى الثاني بثلاث سنوات وشهرين. ولم يكن هؤلاء الثلاثة، هم المتهمين الرئيسين، لكنهم كانوا مشتركين في عملية الزراعة، وقد واصل الثلاثة إنكارهم لهذه التهم، حتى يوم المحاكمة. وقال القاضي نيكولاس تالو، إن هؤلاء الأشخاص قد بذلوا جهدًا كبيرَا لإنشاء هذا المصنع، وتزويده بأنظمة الزراعة المائية، وإخفائه بشكل تام عن طريق تغطيته بأكوام من القش في شكل ثلاث حظائر، بحيث لو قام أحد بزيارة المزرعة، لن تكون لديه أي شكوك بشأن هذا المكان. وأضاف تالو، كانت هناك حاجة إلى جرار لإزالة أكوام القش، وكشف المدخل الذي يقود إلى العديد من غرف الزراعة والتجفيف، وكان الهدف من تلك العملية الاحترافية هو تحقيق أرباح كبيرة. وقال، إن يونغ استأجر المزرعة منذ العام 2009، وكان يدفع مبلغ 34 ألف دولار سنويًا كإيجار، بالإضافة إلى أنه كان يدير مشروعًا لتربية الخيول من نوع شاير، أما لوك ونيكولز، فكانا يسكنان في غرفتين بمنزل المزرعة، وحينما داهمت الشرطة المكان عثرت على الثلاثة معًا، وبالنسبة لنيكولز فقد تم تشخيصه على أنه مريض بالسرطان، وفي البداية كان تم تكليفه للقيام بأعمال التجديد في حظائر المزرعة، لكنه أصبح يعلم حقيقة ما يفعلوه. وبحسب الصحيفة، كان نيكولز يتلقى أجورًا، بالإضافة إلى أنهما ضغطا عليه ليكمل عمله، وينتقل للعيش في منزل المزرعة. وبعد صدور الحُكم، قال كبير المفتشين روب نيسون، من شرطة ستافورد شاير، إن مصنع القُنّب كان كبير الحجم، وعلى درجة عالية من التعقيد. وأضاف، قام المتهمون باختيار هذه البقعة النائية بعناية، ولا شك أن هذا المكان تم تصميمه باحترافية شديدة، لتحقيق أرباح كبيرة من خلال بيع المخدرات.