الشرطة تحقق في سرقة ساعات فاخرة من الفيفا قبل حفل زيوريخ

قدّم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الثلاثاء، شكوى إلى الشرطة، عقب سرقة ست ساعات ثمينة قبل حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2016 ، أمس الإثنين في زيوريخ. ووفقا لمتحدث بإسم الفيفا، فإنه تم تقديم شكوى للشرطة السويسرية، التي ستحقق في ملابسات سرقة ست ساعات من طراز هبلوت. ورفضت السلطات، الحديث عن وجود أشخاص مشتبه فيهم في الوقت الحالي، مفضلة عدم إعطاء أي تفاصيل في هذا الشأن. وتقدر قيمة الساعة الواحدة بنحو 100 ألف فرنك سويسري ما يعادل 98 ألف دولار. وكان من المقرر، أن يوزع الفيفا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب، والفائزين الآخرين الساعات الست، ولكن حادث السرقة، حال دون حدوث ذلك، واضطر الفيفا في النهاية لتوزيع ساعات أخرى ومن طراز مختلف على الفائزين، وسيتم إرسال نسخة أخرى من الساعات المسروقة، إلى الفائزين بالجوائز.