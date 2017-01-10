بالفيديو.. سيارة تسير بسرعة جنونية وهذا ما فعلت براجل

أظهرت كاميرا مراقبة، مثبتة في أحد شوارع مدينة الخرج السعودية، حادثًا مروريًا مروعًا انتهي بمقتل وافد مصري، بعد أن صدمته سيارة مسرعة ليطير عدة أمتار في الهواء، قبل أن يلقى حتفه. ووقع الحادث، قبل نحو أسبوعين، لكن تم الكشف عن مقطع الفيديو، الذي وثقته كاميرا المراقبة حديثًا، ليلقى تداولًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابته. وتظهر كاميرا المراقبة، سيارة تسير بسرعة عالية في إحدى الطرق العامة بالخرج، ثم تقوم بدهس شخص يسير على الطريق، ما أدى لطيرانه لعدة أمتار، أمام السيارة بينما يعلو صراخ عالٍ لحظة الاصطدام. وأوضحت، شرطة المرور لمحافظة الخرج، أن السائق توقف بسيارته في موقع الحادث، وقام بتسليم نفسه لشرطة المرور في الحال. وقال نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث وقع على طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز، الذي توجد فيه بؤرة ارتوازية تسببت في وقوع عدد من حوادث الدهس في الآونة الأخيرة. وأكدت شرطة المرور، بالخرج أنها تجري معالجة للطريق وطرق أخرى مشابهة، لمنع تكرار هذه الحوادث. وتسجل السعودية، وعدد سكانها نحو 30 مليونًا، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق في العالم، وبحسب الإحصائيات يبلغ عدد ضحايا حوادث المرور، نحو 20 شخصًا يوميًا في عموم المملكة.