بالصّورة ..رجل ينجو من الموت بعد وقوعه ليومين في بئر متجمّدة

نجا الصربي إزديميرميليتش من الموت بعد أن قضى أكثر من يومين في إحدى الآبار المتجمّدة بعدما وقع فيها يوم الجمعة الفائت أثناء عودته مساء من أحد المتاجر، وقضى هناك يومين ، حتى تمكّن المسعفون من العثور عليه، وأكدوا أنه صحته مستقرة في الوقت الحالي، لكنه يخضع للعلاج بعد البرد الشديد الذي تعرض له إذ وصلت درجة الحرارة في البئر إلى أكثر من 20 درجة مئوية تحت الصفر على ما أكدت الشرطة.

إشارة إلى أن السلطات الصربية كانت قد أعلنت الأسبوع الفائت حالة الطوارئ وذلك بعد موجة البرد الشديد التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد.