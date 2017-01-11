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تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، صورا للطريق السريع الجديد الرابط بين ولايتي بجاية والبويرة أين وقع حادث مرور غير متوقع، وحسب النشطاء فان الطريق تم استعماله من قبل المواطنين بعد الإشاعات التي تم نشرها على الفايسبوك بأن الطريق دخل حيز الخدمة. للإشارة نشر موقع النهار أون لاين أمس الثلاثاء، أن الطريق السريع الإزدواجي الجديد الربط بين أحفير بولاية البويرة والتي سيتم ربطها مستقبلا بميناء بجاية سيدشن قريبا من قبل وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي.

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موضوع : مواطنون يستخدمون الطريق الجديد بين بجاية والبويرة قبل تدشينه وهذا ما وقع

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