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بالفيديو... وحش بشري يعذب ابنته الصغيرة

  • 11/01/2017
  • النهار اون لاين
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بالفيديو... وحش بشري يعذب ابنته الصغيرة تحميل الملف

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لشخص يبدو أنه مواطن سعودي يقوم بتعذيب طفلته الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها عاما او عامين.

وظهر في الفيديو الموطن السعودي الذي قام بتصويره، وهو يقوم فيه بتعذيب ابنته الصغيرة وهي تصرخ وتبكي، قبل أن يقوم بمحاولة كتم صوتها وصراخها، من خلال وضع يده بعنف على فمها وخنقها لمنعها من البكاء.
وقالت والدة الطفلة الرضيعة، إن زوجها أرسل لها هذا الفيديو لتهديدها بقتل ابنتهما، طالبة من الجميبع يد المساعدة لتبليغ السلطات المعنية بالحادثة.


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موضوع : بالفيديو... وحش بشري يعذب ابنته الصغيرة
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تعقيب
1 مراد الجزائر 2017/01/11
فيه امهات يفعلن هذا الامر لأنهن يتضايقن من صراخ الطفل بغض النظر عن النساء التي تلد أطفالا عن طريق الزنا و يقتلن أولادهم خنقا
الفرق أن أحدا لم يصورهن...
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