شاهد.. أبناء أجبروا أمهم المسنة على العيش بأبشع الطرق

تداول نشطاء عبر موقع، التواصل الاجتماعي، لفيديو صادما لعجوز صينية، تبلغ من العمر 92 عامًا، أجبرت على يد أبنائهما على العيش فيما يشبه القفص سنوات طويلة. ويطهرمقطع فيديو نشرته، صحيفة ديلي ميل الصينية، لعجوز صينية، تبلغ من العمر 92 عامًا، أجبرها أبناؤها على العيش بما يشبه القفض عبارة عن 3 جدران، وله باب حديدي سنوات طويلة. وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير، اضطر حزب البلدة المحلي، إلى التدخل وإرسال المرأة إلى المستشفى. وقالت العجوز، أنها تعاني منذ فترة كبيرة من البقاء في هذا القفص، الذي لم يتعد 107 أقدام مربعة، وإنها لم تحصل على الغذاء الكافي أو الملابس. وأوضحت وسائل إعلام صينية، أن المكان لم يكن مهيأ للمعيشة به، ولم يحتوِ على صرف صحي أوسرير، فاضطرت للنوم على قطعة من الخشب. وقدم مسؤولون القضية، إلى الحكومة المحلية للتحقيق مع أبناء العجوز، التي أصدرت بدورها أوامر بإطلاق سراحها، ونقلها إلى غرفة معيشة خاصة بها. كما أرسلوا لها عاملين، في مجال الرعاية الصحية، ليفحصوها قبل أن تنقل إلى المستشفى.