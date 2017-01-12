بالفيديو..هذاهو حكم من يتكلم مع فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعي

الأرشيف
دعا اليوم الخميس رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول من تيزي وزو الشباب إلى المحافظة على أمن و استقرار
تتوقع أوبك انخفاض مخزونات النفط العالمية بحلول الربع الثاني من العام الحالي استجابة لاتفاق المنتجين على خفض الإنتاج، حسبما صرح
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
كشف ديوان الاتحاد الأوروبي للإحصائيات، اليوم الخميس، أن مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي بالجزائر بلغ أزيد من 16 مليار
شن كل من الاتحاد التونسي للشغل و الاتحاد المحلي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية و الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد
لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، في حادث مرور، وقع، الخميس، في الطريق الدائري الإقليمي في مدينة الصف بمحافظة
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