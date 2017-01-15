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بالفيديو... مسافرة تصفع موظفة بالمطار والسبب

  • 15/01/2017
  • النهار اون لاين
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بالفيديو... مسافرة تصفع موظفة بالمطار والسبب تحميل الملف

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لمسافرة وهي تصفح موظفة بمطار "ستانستد" في العاصمة البريطانية لندن، بسبب أن هذه الأخيرة أخبرتها أنها تأخرت عن موعد رحالتها.

ويظهر في الفيديو، الذي صوره شخص كان حضرا في المطار بعدسة هاتفه النقال، المسافرة وهي أمام مكتب إستقبال المسافرين، ثم تدخل في ملاسنة كلامية مع الموظفة، بعد أن أبلغتها بالخبر، قبل أن تصرخ في وجهها وترفع يدها وتوجه لها صفعة على مستوى الوجه، ما استدعى تدخل رجال الأمن الذين كانوا بزي المدني وقاموا بإبعادها عن مكتب الإستقبال. وقالت وسائل إعلامية، أن شرطة المطار تلقت تقريرا بخصوص هذا الإعتداء، ووجه لها إتهامات بالإعتداء فضلا عن ابعادها عن المطار ومنعها من السفر.


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موضوع : بالفيديو... مسافرة تصفع موظفة بالمطار والسبب
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