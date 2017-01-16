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شاهد.. شاب يلقي بحبيبته من أعلى تل

  • 16/01/2017
  • وكالات
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شاهد.. شاب يلقي بحبيبته من أعلى تل تحميل الملف

في مشهد غريب، صور شاب صديقته، وهي على قمة تل عال بالقرب من إحدى الشواطئ الفرنسية، وفيما كانت تلوح له بيديه مبتسمة، قام بكل بساطة بدفعها للخلف لتسقط الفتاة على الأرض، دون حراك. وظهر في الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تمسك بيد حبيبها وتبتسم بسعادة، قبل أن يدفعها بكل بساطة نحو الهاوية. وذكرت، صحيفة ديلي ميل، أن الفتاة بعد سقوطها أسفل الجرف بقيت هناك دون حراك، ولم يكتف الشاب بدفعها بل رفع إصبعه تعبيرا عن رضاه بالنتيجة التي حققها.


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موضوع : شاهد.. شاب يلقي بحبيبته من أعلى تل
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